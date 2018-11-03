هكذا ضمّ حزب الله 2000 مقاتل من فصائل سورية تموّلها أمريكا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن استقطاب حزب الله اللبناني نحو ألقي مقاتل سوري، من فصائل كانت تدعمها واشنطن.

وذكرت الصحيفة أن حزب الله ضم المقاتلين بتقديم مغريات مالية لهم، وجميعهم كانوا ينشطون في مناطق جنوبي سوريا المحاذية مع حدود فلسطين المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن قائد ومقاتلين سابقين في أحد هذه الفصائل، قولهم إن انضمامهم إلى حزب الله جاء بعد نحو عام من توقيف الولايات المتحدة المعونات المالية عنهم.

وقالت الصحيفة إن "النظام السوري وروسيا يعتمدان على حزب الله ومليشيات أخرى، تدعمها طهران لمقاتلة بقايا المعارضة السورية المسلحة بجنوب سوريا".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جويل رايبرن رأى في منتدى المنامة الجمعة الماضي، أن "تجنيد حزب الله مقاتلين في جنوب سوريا مشروع مزعزع للاستقرار".

وتابع: "فكرة أن يوسع الحزب وجوده هناك على الحدود مع الأردن قرب مرتفعات الجولان وقرب الحدود الإسرائيلية، تزيد فرص النزاع".