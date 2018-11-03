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هكذا ضمّ حزب الله 2000 مقاتل من فصائل سورية تموّلها أمريكا

هكذا ضمّ حزب الله 2000 مقاتل من فصائل سورية تموّلها أمريكا
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