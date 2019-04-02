هكذا قدم بوتفليقة استقالته (فيديو)

بدا بوتفليقة منهكا صحيا، يرتدي قميصا أبيض وجالسا على كرسي متحرك

سلم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ليلة الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس الجمهورية لرئيس المجلس (المحكمة) الدستوري، الطيب بلعيز.

وبث التلفزيون الرسمي مراسيم تقديم الاستقالة عل الهواء مباشرة، وظهر بوتفليقة وهو يسلم بيده اليمني نص الاستقالة لرئيس المجلس الدستوري، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وبدا بوتفليقة منهكا صحيا، يرتدي قميصا أبيض، وجالسا على كرسي متحرك.