هكر يخترق وزارة عراقية.. "مغلق بأمر الشعب"

تعرضت وزارة الاتصالات العراقية، مساء الاثنين، إلى عملية اختراق، من هكر متعاطف مع المتظاهرين على ما يبدو، لا سيما أنه كتب عبارة "مغلق بأمر الشعب".

جاء ذلك وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية بأن مجهولين اخترقوا موقع الوزارة، وكتبوا أيضا: "مجددا ومجددا.. هذه الثورة ثورة أحرار.. وسلاحنا الأفكار تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب".

وكتبوا كذلك: "نحن الشعب نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة أعداء الداخل من الفاسدين والعملاء".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق.

يشار إلى أن العراق يشهد للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة، احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية. (وكالات)