هكر يكشف وثائق سرية بحجم الدين السوري لايران وطرق تسديده

كشفت مصادر في المعارضة الايرانية عن جملة من "الوثائق المهمة" قالت انها تحصلت عليها بعد اختراق هكر لمواقع الرئاسة الإيرانية، حيث افادت بحجم الديون السورية لايران بالاضافة الى المخططات الايرانية في سورية في المستقبل
خطة ايران في سورية
ونقلت تقارير المعارضة الايرانية عن قناة “الإنتفاضة حتى إسقاط النظام” في تطبيق تلغرام ان محمد مخبر النائب الأول للرئيس إبراهيم رئيسي قد بعث رسالة سرية الى مرشد الثورة علي خامنئي دعاه الى الاسراع بكسب المزيد من النفوذ في سوريا واللجوء إلى سلوكيات جديدة بما في ذلك مصادرة الأراضي السورية.
واشارت رسالة مخبر الى ان الوجود العسكري والامني الايراني قد نجح في السيطرة على البلد (سورية) "والآن بعد اجتياز المرحلة العسكرية والأمنية للأزمة وإرساء الاستقرار في مناطق كثيرة من سوريا، يجب إعادة النظر في حضور الجمهورية الإسلامية في سوريا بناءً على متطلبات الوقت الحاضر واهتمام بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يستمر تواجد بلادنا في سوريا ويستقر”.
حجم الدين السوري لايران يبلغ 11.6 مليار دولار
وتحدثت الوثائق ومنها رسالة محمد مخبر، الى خامنئي عن أن “مبلغ ديون الحكومة السورية لبلدنا في القطاعين المدني وغير الأمني حتى عام 2020 حوالي 11.6 مليار دولار، والمبلغ لـ 2021 قيد التحقيق"
وقال مخبر في رسالته السرية "سيتم إضافة القضايا العسكرية والأمنية الخاصة بسوريا وإيران إلى هذه القائمة بعد إعدادها من قبل فيلق القدس التابع للحرس وموافقة وزارة الدفاع السوریة"
مطالب ايرانية لنظام الاسد
حسب الرسالة فان الحكومة الايرانية طلبت من نظام الرئيس السوري بشار الاسد:
- قائمة بالأملاك والأصول طلبتها ايران من الاسد
- جزء من حصص الشركات المملوكة للدولة في اقتراض الأوراق المالية السورية
- امتلاك أو المشاركة في أصول الحكومة السورية
- المشاركة في إطلاق وتشغيل مشاريع الحكومة السورية نصف المكتملة
- ملكية المشاريع الحكومية التي تتطلب إعادة إعمار سوريا
- الحصول على جزء من عائدات الحكومة السورية من الأصول والخدمات
- الحصول على عائدات من المشاريع الجديدة أو التنموية
- استلام الأراضي من سوريا للمشاريع السكنية والتجارية
- تم الاتفاق بين الاسد وايران على عقود تتعلق بمصدر الفوسفات بطاقة 1.8 مليار طن من الفوسفات
- عمليات استكشاف واستخراج النفط من 21 قطعة في حمص. و 12 منطقة نفطية في البوكمال ودير الزور ولكل يكون مالايقل عن 100 مليون برميل من النفط النهائي والموافقة عليها من البرلمان السوري ونشرها كقانون.
- تم الاتفاق على إنشاء وتشغيل مشغل الهاتف المحمول الثالث بدخل قدره 2 مليار دولار في 20 عامًا، ودفع جزء من دخل محطة حاويات ميناء اللاذقية لإيران لمدة 5 سنوات ويجري تنفيذها.