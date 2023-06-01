هكر يكشف وثائق سرية بحجم الدين السوري لايران وطرق تسديده

كشفت مصادر في المعارضة الايرانية عن جملة من "الوثائق المهمة" قالت انها تحصلت عليها بعد اختراق هكر لمواقع الرئاسة الإيرانية، حيث افادت بحجم الديون السورية لايران بالاضافة الى المخططات الايرانية في سورية في المستقبل

خطة ايران في سورية

ونقلت تقارير المعارضة الايرانية عن قناة “الإنتفاضة حتى إسقاط النظام” في تطبيق تلغرام ان محمد مخبر النائب الأول للرئيس إبراهيم رئيسي قد بعث رسالة سرية الى مرشد الثورة علي خامنئي دعاه الى الاسراع بكسب المزيد من النفوذ في سوريا واللجوء إلى سلوكيات جديدة بما في ذلك مصادرة الأراضي السورية.

واشارت رسالة مخبر الى ان الوجود العسكري والامني الايراني قد نجح في السيطرة على البلد (سورية) "والآن بعد اجتياز المرحلة العسكرية والأمنية للأزمة وإرساء الاستقرار في مناطق كثيرة من سوريا، يجب إعادة النظر في حضور الجمهورية الإسلامية في سوريا بناءً على متطلبات الوقت الحاضر واهتمام بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يستمر تواجد بلادنا في سوريا ويستقر”.

حجم الدين السوري لايران يبلغ 11.6 مليار دولار

وتحدثت الوثائق ومنها رسالة محمد مخبر، الى خامنئي عن أن “مبلغ ديون الحكومة السورية لبلدنا في القطاعين المدني وغير الأمني حتى عام 2020 حوالي 11.6 مليار دولار، والمبلغ لـ 2021 قيد التحقيق"

وقال مخبر في رسالته السرية "سيتم إضافة القضايا العسكرية والأمنية الخاصة بسوريا وإيران إلى هذه القائمة بعد إعدادها من قبل فيلق القدس التابع للحرس وموافقة وزارة الدفاع السوریة"

مطالب ايرانية لنظام الاسد

حسب الرسالة فان الحكومة الايرانية طلبت من نظام الرئيس السوري بشار الاسد: