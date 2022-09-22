هلا التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان في السعودية

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، خلفا لـ عواد بن صالح بن عبدالله العواد الذي اعفي من منصبه

وقال بيان اصدرة ملك السعودية "يتم تعيين الدكتورة، هلا التويجري، رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بدرجة وزير" وإعفاء الدكتور، عواد بن صالح العواد من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بدرجة وزير.

وعملت التويجري سابقا الأمينة العامة لـ "مجلس شؤون الأسرة" منذ يونيو 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ أبريل 2021 وفق صحيفة سبق السعودية

كما شغلت عضو اللجنة الاستشارية لجائزة "الأميرة نورة للتميز النسائي"، وكذلك بالمجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث"، وبلجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا، ولجنة عمل المرأة في "منظمة العمل العربية".

وتاسست هيئة حقوق الإنسان السعودية بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2005م، وتهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وفي 14 آذار/مارس 2016م. تم ربطها مباشرة مع مكتب الملك

وفيما يلي نص المرسوم الملكي



نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 477) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه.

ثانياً: تُعيّن الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 56

التاريخ: 26 / 2 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيّن معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود