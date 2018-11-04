"هل أسقطت السعودية فريضة الحج عن الغزيين وعرب 48؟"

اعلن وزير الاوقاف الاردني عبدالناصر ابو البصل الاحد، عن أن وفدا اردنيا رسميا سيتوجه الى السعودية لبحث أسباب منع عرب ٤٨ والغزيين ومن لايحملون أرقاما وطنية أردنية من الحج والعمرة.

ونقل موقع "عمون" عن أبو البصل تأكيده خلال اجتمع مع لجنة فلسطين في مجلس النواب أن "الأشقاء الفلسطينيين من عرب ٤٨ والغزبين منعوا من الذهاب للسعودية بعد فتح موسم الحج الأخير".

وقال انه يجري حاليا "ترتيب لزيارة وفد أردني من الجهات المعنية لزيارة العاصمة السعودية الرياض" لبحث اسباب المنع.

وقال أن الحكومة الأردنية منذ ١٩٧٨ وهي تسهل عملية دخول الأشقاء الفلسطينيين إلى الحج والعمرة بجوازات أردنية .

واستهجن النائب محمد الظهراوي خلال الاجتماع الخطوة السعودية، متسائلا باستهجان عما اذا كانت الرياض "أسقطت فريضة الحج عن فلسطينيي قطاع غزة والداخل (عرب 48".