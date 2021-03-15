هل ألغى الاردن مخالفة الكمامة؟

جدل، واخذ ورد، واستفسارات، من طرف الشارع الاردني قبل ان يسارع جهاز الامن ووزارة الداخلية بتبيان الحقيقة بشأن الغاء المخالفات المفروضة على غير الملتزمين بوضع الكمامة في الاماكن العامة .

خلال الساعات الماضية وبالتزامن مع كارثة مستشفى السلط الجديد التي اطاحت بوزير الصحة نذير عبيدات وعدد من المسؤولين في المدينة ، فقد روج بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن اوامر من العميد مازن الفراية وزير الداخلية الذي انيطت به وزارة الصحة مبدئيا ، تقول تلك المعلومات ان الوزير قد امر بسب دفاتر المخالفات التي تفرضها موظفو امانة عمان ووزارة الداخلية على المواطنين غير الملتزمين بوضع الكمامة في الاماكن العامة .

مدير الامن العام الاردني يوضح حقيقة المخالفات

وقد أكد الأمن العام الأردني أن كل ما ينشر حول إلغاء المخالفات المرتبطة بقانون الدفاع وسحب دفاتر المخالفات هو غير صحيح ومحض إشاعات. مشيراُ إلى أن هناك من يحاول تضليل الآخرين بنشر أخبار كاذبة ومفبركة لأهداف تحريضية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كل ما تم تداوله اليوم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سحب لدفاتر المخالفات وإيقاف المخالفات المرتبطة بأوامر الدفاع هو كلام غير صحيح، وعار عن الصحة، ومحض إشاعات يقصد بها التشويش على المواطنين والإضرار بهم لأهداف تحريضية.

وبين، أن مديرية الأمن العام ماضية في الرقابة على تقيد الأفراد والمنشآت بكافة الإجراءات التي تم إقرارها بأوامر الدفاع والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في التباعد ولبس الكمامة وغيرها من الإجراءات الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتحت طائلة المساءلة القانونية ومخالفة المتجاوزين لهذه الإجراءات.

رفع قيمة المخالفة

ومع تفشي فايروس كورونا ومضاعفة اعداد المصابين والوفيات فقد رفعت الحكومة الاردنية قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة على المواطن، إلى 60 دينارا بعد أن كانت 20 دينارا.