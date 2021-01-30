هل اخترقت الطائرات الاسرائيلية اجواء ايران؟

نفت طهران على لسان مسؤول عسكري المزاعم بشأن وجود خرق جوي لطائرات اسرائيلية لاجواء ايران تسبب باطلاق صفارات الانذار وتحويل حركة الطائرات عن مطار العاصمة

ونقلت وكالة انباء تسنيم عن المصدر العسكري نفيه القاطع لصحة المزاعم عن تفعيل صفارات الإنذار بسبب خرق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد، مشددا على أن ما حصل لا علاقة له بأي تهديدات جوية.

وكان المساعد الأمني لمحافظ طهران، حميد رضا غودرزي، قد صرح بأن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة جاء بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك أزمايش.

ويأتي ذلك على خلفية تطورات غامضة في إيران الليلة الماضية، حيث أفادت تقارير إعلامية، "علاوة على إطلاق صفارات الإنذار، بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وانهيار عدة مواقع تابعة للحكومة وموقعي أكبر مطاري البلاد مؤقتا، وهما مطار الإمام خميني الدولي ومطار مهرآباد الدولي".

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام در نیروهای مسلح اعلام کرد که شایعه ورود جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان #ایران صحت ندارد. این مقام افزود: «شنیده شدن صدای #آژیر_خطر هیچ ارتباطی با تهدیدات هوایی که منجر به فعال شدن سیستم پدافند هوایی بشود، نداشته است» pic.twitter.com/1EIpmp4zXM — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 30, 2021

خلل في انظمة الرادار

من جهته أكد حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش.

وتابع: "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في منطقة غربي طهران غير صحيح".

تضارب في تصريحات القيادة الايرانية

من جهته، أكد مدير طوارئ طهران منصور درجاتي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن "تسرب المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة الليلة في طهران إلى داخل أنظمة الإنذار في إحدى المؤسسات غرب العاصمة أدى إلى تفعيل الأنظمة وإطلاق صفارات الإنذار".

أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا صوت صافرات الإنذار في مناطق غربي العاصمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، نفى مطار "الإمام الخميني" الدولي تعرض طائرة تركية لخطر السقوط في طهران وقال: "الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الأحوال الجوية".

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