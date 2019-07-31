هل اعتقلت السعودية الدكتورة “نوف الغامدي” وعذبتها؟

كذبت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي الرئيس التنفيذي لـ مجموعة Chief Outsiders Consulting للاستشارات والدراسات الاقتصادية والإدارية ما ذكرته تقارير وصفتها بـ المغرضة من أنها لا زالت معتقلة وتتعرض للتعذيب.

وقالت الدكتورة نوف وفقاً لـ”سبق”: بعد عام من نشر قناة الجزيرة أخباراً مُضللة بأنني معتقلة من قبل السلطات السعودية قامت عدة قنوات موالية لها تحت مسمى “قناة الخليج” بنشر مقاطع فيديو جديدة مُشينة استخدمت فيها صور شخصية مختلفة لي لتذكر فيها بشكل مضلل كاذب بأنني مازلت مُعتقلة وبأنني أتعرض للتعذيب وحالتي الصحية متدهورة وأنني خلف القضبان.

وأضافت: قمت برفع بلاغ جديد للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وتصعيد الموضوع أمام الجهات القضائية والحقوقية، فهذه القنوات بُنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وفي مواجهتي ضد تلك القنوات الكاذبة سلاحي هو ديني وثقتي بالله أولاً ثم بوطني ثم بولاة أمري فأنا أدافع عن تاريخي الاجتماعي والمهني الذي بنيته على مدار السنين بجهدي ودعم وطني.