هل باعت مصر الاهرامات؟

مصر تنفي بيع الاهرامات

أثيرت في بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على هذه الشائعات، بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية. ونوهت بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، وأن كل ما يتردد بهذا الشأن محض شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.