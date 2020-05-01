هل تجبر كورونا اردوغان على التنسيق مع الاسد؟

مع الانفتاح العربي، وان كان خجولا ومحرجا مع الرئيس السوري بشار الاسد، تظهر في الافق بوادر ورغبات في حوار تركي مع دمشق بشكل رسمي ومباشر ، بعد ان كشفت عدة معلومات عن لقاءات واتصالات متكررة بين اللواء علي مملوك نائب الرئيس السوري للشؤون الامنية و رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان اخرها في موسكو حيث نوقشت عدة قضايا على رأسها الملف الكردي والتهديدات الامنية بالاضافة الى عشرات اللقاءات السرية بين الجانبين والاتصالات المتكررة التي لم يفصح عن فحواها.

وفق معلومات متطابقة، فانه وفي اعقاب العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي على الشمال السوري خلال مارس الماضي، تكبدت قواته اكثر من 60 قتيل، بالاضافة الى عشرات الاليات والمدرعات والطائرات المسيرة ، ورفعت وتيرة التهديد الامني لتركيا ، الامر الذي دفع الرئيس رجب طيب اردوغان للهرولة الى موسكو طالبا النجدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومطالبا بتطبيع نصوص الاتفاقيات التي كانا هم ضامناها مع ايران.

ما تسرب ان موسكو لمست من الرئيس التركي رغبه واندفاع في التعاون في الملف السوري، كما لمست صدقه، وآمنت بوعوده، وان ضيف موسكو ابدى استعداده لاجراء حوار مثمر وجدي وفعال ومفيد، وقد التقطت العاصمة الروسية تلك الاشارات، والرغبة التركية فردت مباشرة باشعار اردوغان باهمية دور انقرة وقوته، كما ابلغته موسكو بشكل صريح ومباشر انها تأخذ بعين الاعتبار المصالح الامنية والسياسية التركية في الشمال السوري، وهو ما طمئن الرئيس التركي سيما بعد ان كررت روسيا استعدادها لاستئناف الدوريات المشتركة والتنسيق الامني بين الطرفين.

الواضح ان الطريق المختصر للرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اجل تحقيق مصالحه في سورية هو الحوار مع الرئيس السوري بشار الاسد بشكل مباشر، والانتقال من الخصام الى الوئام، وقد مهد رئيس مخابراته له الطريق في وقت سابق، كما ان الاسد، اصبح اللاعب الاول في البلاد بعد ان بات يسيطر على غالبية مساحة سورية ويحكم قبضته الامنية والعسكرية على المدن والارياف، ولا يمكن المرور في طريق السلام من دون عبور محطته، كما انه من المستحيل تطبيق اتفاقيات السلام والهدن الموقعة من دون الاسد وحضوره وموافقته

على غرار الامارات العربية المتحدة، بامكان اردوغان التذرع بالملف الانساني، او مكافحة كورونا، او ايواء وتقديم المساعدات للاجئين، والتنسيق لاعادتهم الى مدنهم وقراهم الاصلية، والا من الصعوبة الوصول الى حل سلمي في الشمال السوري وهو ما يهدد الامن التركي بالدرجة الاولى والاخيرة