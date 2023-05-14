هل تستخدمين كريمات وشامبو حليب الحمير؟ اقرأي هذه الفتوى قبل التورط

اكدت فتوى اعاد الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس نشرها عبر حسابه في تويتر الاحد، عدم جواز استخدام الكريمات والشامبو التي يدخل حليب الحمير في صناعتها، وذلك لانه "نجس".

وقال عثمان الخميس في الفتوى التي جاءت ردا على سؤال حول تلك المستحضرات، ان ما يتردد عن فوائدها للشعر والبشرة هو محض "كذب" و"خداع" يهدف الى اقناع النساء خصوصا بشرائها.

واكد الداعية الكويتي ان "جماهير اهل العلم (قالوا) ان الحمار نجس وحليبه نجس".

واضاف انه استنادا الى ذلك "لا يجوز استخدام حليب الحمار للوجه والجسم والشعر".

عثمان الخميس: حليب الحمار نجس

وقال الشيخ عثمان الخميس انه سأل اطباء عن حقيقة ما يتردد عن فوائد حليب الحمار للبشرة والشعر، وانهم اكدوا له ان ذلك كله "كذب".

استخدام حليب الحمار في كريمات الشعر والجسم



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.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/xV3lc7jeLu — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) May 14, 2023

وتابع ان الحديث عن تلك الفوائد انما الهدف منه "خداع" الناس من اجل اقناعهم بشراء واستخدام المنتجات التي يتم تصنيعها ويدخل فيها هذا النوع من الحليب.

كما نفى الشيخ عثمان الخميس وجود ابحاث علمية تثبت ان حليب الحمار افضل من انواع الحليب الاخرى، قبل ان يعود ويؤكد انه "لا يجوز استخدام حليب الحمار في الدهون والكريمات وغيرها لنجاسته".

وعند غالبية علماء المسلمين، فان الحكم على امر بأنه "لا يجوز" يعادل الحكم عليه بأنه حرام.

فوائد حليب الحمار

ويتناقض ما تحدث عنه الشيخ عثمان الخميس مع العديد من الدراسات التي اكدت ان حليب الحمار، وبالاضافة الى فوائده للبشرة والشعر، يشتمل على منافع صحية اخرى لا تكاد تحصى.

احد منتجات حليب الحمار التجميلية