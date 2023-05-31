هل تمر مسيرة الشواذ والمثليين الاسرائيليين في الاقصى؟

رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من حالة التأهب في القدس المحتلة ونشرت القبة الحديدية وبطاريات باتريوت للتصدي لأي صاروخ سيخرج من غزة اليوم الخميس بالتزامن مع مسيرة المثليين والشواذ الاسرائيليين في القدس

وقالت مصادر ان تلك الاجراءات والاحتياطات الاسرائيلية تتزامن مع احتمال ان تمر تلك المسيرة في المسجد الاقصى المبارك الذي يشهد اصلا انتهاكات اسرائيلية واقتحامات من المتشددين بشكل يومي

وخلال الليل حلقت طائرات استطلاع اسرائيلية فوق قطاع غزة وهو ما دفع حركة الجهاد للاعلان لعناصرها باخلاء مواقعهم فورا وفق تسجبلات صوتية متداولة

وقالت المصادر العبرية ان كبار اعضاء الحكومة المتطرفين من بينهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد ووزيرة النقل السابقة ميراف ميخائيلي، سيشاركون في المسيرة وذلك لأول مرة على المستوى السياسي.