هل تم اغتيال نجل رئيس مخابرات القذافي فعلا ؟

فتح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، النار على بريطانيا، واتهمها بخوض حرب غير معلنة ضد موسكو.وأكد ميدفيديف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا ...
قال نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي وجد مقتولا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده.
كما زعم آخرون أن وفاة الشاب محمد السنوسي كانت نتيجة ضربه بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص دون ترد معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو تأكيد من أسرة الشاب حول وفاته أو سبب الوفاة إذا ما كانت الأنباء صحيحة .
وظهر محمد السنوسي في آخر مرة شهر ديسمبر 2022، حينما هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده المعتقل والبالغ من العمر 72 عاما ورفاقه أيضا.
وينحدر السنوسي من قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام القذافي السابق في العام 2011.