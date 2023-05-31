هل تم اغتيال نجل رئيس مخابرات القذافي فعلا ؟

قال نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي وجد مقتولا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده.

كان آخر ظهور للمغدور به (إمحمد) نجل عبد الله السنوسي في ديسمبر 2022 ، مهددا بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاق والده pic.twitter.com/s6jYdaToMR — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 30, 2023

كما زعم آخرون أن وفاة الشاب محمد السنوسي كانت نتيجة ضربه بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص دون ترد معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو تأكيد من أسرة الشاب حول وفاته أو سبب الوفاة إذا ما كانت الأنباء صحيحة .

Kadafi activists say that the son of General Abdullah AlSenussi (imhamad) was found shot dead in Sabha pic.twitter.com/J1bNTVCj2r — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 30, 2023

وظهر محمد السنوسي في آخر مرة شهر ديسمبر 2022، حينما هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده المعتقل والبالغ من العمر 72 عاما ورفاقه أيضا.

وينحدر السنوسي من قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام القذافي السابق في العام 2011.