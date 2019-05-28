هل تنزع فتوى خامنئي فتيل التوتر مع الشيطان الاكبر؟

كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان بلاده لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية انطلاقا من فتوى لزعيم الثورة اية الله علي خامنئي

واكد ظريف ان المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي قد حظر امتلاك هذه الأسلحة في فتوى دينية. وقال على "تويتر"، :" آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، في فتوى تحظر امتلاكها".



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن في مايو/آيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

ورغم الفتوى التي لم يعلن عنها في وقت سابق فطالما سعت ايران الى الاعلان بامتلاكها اسلحة نووية وبناء مفاعلات تتحدث احيانا عن سلميتها في محاولة لتبريد الاجواء مع الغرب



والجمعة، قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق قناة الحرة الأمريكية.