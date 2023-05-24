هل تنضم اليابان لـ الناتو؟

اكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، الناتو الذي يحمل الصيغة الحربية لكنه أقر بأن الحلف العسكري يخطط لفتح مكتب اتصال في اليابان.

ووفق تقارير فان اليابان ليست في وارد الدخول في متاهة عسكرية او الاصطفاف بشكل علني الى جانب طرف ضد آخر خاصة في ظل التقلبات الدولية والاقليمية وبروز اقطاب جديدة تنافس الولايات المتحدة ، في الوقت الذي تركز طوكيو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية على التنمية والتطوير الصناعي والتكنولوجي والعلمي

ويخطط الناتو لافتتاح مكتب له في العاصمة اليابانية ليكون المكتب الاول له في قارة اسيا ، وبرر الخطوة بانه انطلاقا من تسهيل إجراء المشاورات في المنطقة.

وقال كيشيدا “لا علم لدي بشأن اتخاذ قرار” لإقامة مكتب للحلف، وأضاف أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى الحلف كدولة عضو أو شبه عضو.

والناتو: تحالف عسكري دولي تأسس الحلف عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949 يتكون من 31 بلد عضو مستقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج يسمى الشراكة من أجل السلام يتبع للحلف ، مع مشاركة 15 بلدا آخر في برامج ما يعرف باسم الحوار المؤسسي.