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هل تواجه كندا تعويضات ضخمة إذا ألغت صفقة أسلحة مع السعودية؟

هل تواجه كندا تعويضات ضخمة إذا ألغت صفقة أسلحة مع السعودية؟
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