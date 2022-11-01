هل تورطت بريطانيا في تفجير انبوب السيل الشمال؟

رسالة من رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس الى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، تلمح الى مسؤولية لندن في تفجير انبوب غاز السيل الشمال الروسي الذي كان يمد اوربا بالغاز، كشفتها عبر قناتها على تليغرام المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

تقول ماريا زاخاروفا على قناتها في تلغرام "أنه لا يهمها من وكيف حصل على المعلومات السرية (من هاتف تراس)، وإنما يهمها معرفة إجابة لندن على السؤال التالي: هل بعثت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فور تفجير خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي) فحواها “It’s done” (انتهى الأمر)".

وتتساءل وسائل اعلام غربية السؤال التالي:

ما الذي يجعل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ترسل لنظيرها الأمريكي بعد الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" رسالة بهذا المضمون؟

تقول تقارير اعلامية مسنودة بمعلومات امنية واستخبارية ان ليز تراس استخدمت هاتفها الجوال من نوع آيفون الخاص بها لإرسال رسالة إلى بلينكن تخبره (انتهى الأمر) وذلك بعد دقيقة واحدة فقط من تفجير خط الأنابيب، وقبل أن يعثر أي أحد آخر على أي شيء بخصوص هذا الموضوع" ويبدو انه تم اختراق هاتف تراس من قبل هاكرز عالمي

ويبدو ان هذا هو الدليل القاطع بالنسبة لموسكو عن تورط بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب (السيل الشمالي)

ولطالما اتهمت روسيا رجال وعناصر الاستخبارات البريطانية بمساعدة القوات الاوكرانية واكدت تورطهم في 26 سبتمبر في التخطيط وتنفيذ الهجوم في بحر البلطيق حيث أسفر عن تفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وجود اعمال ارهابية تخريبية وراء هذا الانفجار