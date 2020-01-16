هل تورطت وزيرة الصحة المصرية بقتل 4 طبيبات؟

اتهم عضو مجلس النواب المصري عن محافظة المنيا حسين غيته، وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بلعب دور "في حادث وفاة 4 طبيبات وإصابة 17 أخريات".

ووقع الحادث المفجع نتيجة تصادم سيارة الطبيبات بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجههن من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ تكليف صادر عن وزارة الصحة.

وقال غيته، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها بسبب الحادث الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وأوضح أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، وكان من الممكن أن يتم توفير مدرب لهم في المنيا بدلا من سفرهم خاصة وأن بينهم طبيبات إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر لمحاسبة كل من تورط في إصدار قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل.​