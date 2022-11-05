هل حرض سامي عنان على الثورة ضد السيسي؟

نفى سمير عنان، نجل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، بيان منسوب لوالده نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ايد خلاله التظاهرات ضد النظام الحاكم يوم 11 الشهر الجاري

وقال عنان الابن ان والده لا يملك اي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وان البيان المنسوب له بيان كاذب وغير حقيقي

وقال عبر ثناة صدى البلد المحلية المصرية ان والده والعائلة اعتادو على مثل تلك البيانات المفبركة وغير الصحيحة وهي "كل فترة، وليست وليدة اللحظة". وبناءا على ذلك اشتكت العائلة للنائب العام وطالبت بملاحقة منتحلي شخصية رئيس هيئة الاركان المصري السابق والقبض عليهم ومحاسبتهم.

ودعت المعارضة المصرية المقيمة في الخارج المصريين الى التظاهر ضد النظام الحاكم يوم 11 نوفمبر بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة في العالم

ونشرت وصائل الاعلام المصرية بانواعها تسجيلات وبيانات لقادة الاخوان المسلمين المختفين داخل البلاد او الفارين الى الخارج يدعو خلالها الى التظاهر والفوضى واعتبرت التقارير الرسمية المصرية ان "عصابة الاخوان الارهابية" تقف تخطط لتشكيل حرس ثوري في مصر.وتدعو لخطة الفوضى والتخريب في البلاد في 11 نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك في قمة المناخ عدد من زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

وتجرم القوانين المصرية التظاهر دون إذن مسبق من السلطات، كما ألقي القبض في عدة مناسبات خلال الأعوام الماضية على من حاولوا الخروج في مظاهرات ضد الحكومة

