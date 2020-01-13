هل رفض سلطان عمان الجديد مصافحة قادة الامارات؟

أثار مقطع فيديو متداول الجدل، حيث يظهر فيه سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد وكأنه يتجاهل مصافحة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لدى مغادرته بعد تعزيته بوفاة السلطان قابوس.
لكن نشطاء عمانيون أوضحوا أن هذه عادة عمانية للاحتفاء بالضيف، حيث يرفض المضيف مصافحة الضيف إلا بعد أن يوصله إلى باب البيت.
ونشر فيديو يظهر الموقف كاملا، إذ أصر بن زايد على السلطان بن طارق على عدم ضرورة مرافقته للخارج، فيما نشر آخرون فيديو قديم مشابه يجمع السلطان قابوس والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
من عادة المستضيف أن يودع ضيفه إلى باب المجلس، هنا أصر السلطان #هيثم_بن_طارق أن يرافق الشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي إلى باب قاعة الضيافة في قصر العلم تكريما له قبل أن يصر الضيف على بقاء السلطان في مكانه. pic.twitter.com/jSwbTMr7J8— سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) January 12, 2020
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