هل طلبت واشنطن من نتنياهو وقف خطة الضم؟

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر مطلع على المشاورات الأميركية-الإسرائيلية، أن واشنطن أوعزت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف خطة ضم وبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن.

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض تلقى رسائل غاضبة ومعارضة لخطة الضم الإسرائيلية من دول عربية مثل مصر والسعودية والكويت، إلا أن نتنياهو عبر عن استيائه من قرار البيت الأبيض الذي طلب منه التريث في خطة الضم.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى انه وصلت إشارات فلسطينية إلى واشنطن مفادها أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مستعدتان للدخول في مفاوضات بشأن بنود محددة في صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي السياق ذاته، سيعقد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس أركان جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة السيناريوهات المتوقعة إذا ما تقرر بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.