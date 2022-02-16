هل عادت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الى الشارع السعودي؟

جددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ظلت مثار جدل لسنوات في السعودية حملاتها لكن يبدو انها صبت في اتجاه آخر غير ذلك الاتجاه المتزمت والمتشدد سابقا والذي انهاه ولي العهد محمد بن سلمان

انتقاد هيئة الامر بالمعروف

ولطالما كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محط انتقاد ومثار جدل من طرف السعوديين والمنظمات الدولية والانسانية والدول ايضا، بسبب طريقتها في التعامل مع الجمهور في السعودية الى جانب الافكار المتشددة التي يحملها عناصرها والذين قد يعتدون بالضربعلى كل من يقوم بتصرف يعتبره عناصر الهيئة مخالفا للدين والشريعة، لدرجة انهم باتو مثار سخرية خاصة في موقف اجبار اصحاب المحلات على اقفال محلاتهم ليذهبو الى المساجد لاداء الصلاة وقد كان يتساءل السعوديون : اليس من المفروض ان تذهب عناصر الهيئة ايضا الى الصلاة ام ان مهمتهم فقط في اجبارنا لنصلي؟

وحصلت مجموعة من الأحداث في السعودية أثارت الشارع العام السعودي والصحافة المحلية والأجنبية بسبب انتشار أخبار أو مقاطع فيديو لانتهاكات من رجال الهيئة لنظامها.

حملات توعوية



ووفق وكالة الانباء السعودية "واس"، فإن الهيئة، ممثلة بمراكزها الإشرافية، فعلت حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية، ومن جانبه، شدد محمد بن عبدالله القرني، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، على "حرص هيئة الرياض على تفعيل البرامج التوعوية التي تخدم المجتمع وتسهم في بث القيم والمبادئ الإسلامية".

هذا وأكد عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، أن "فرع الرئاسة العامة بهيئاته والمراكز التابعة له، من مهامه نشر العبارات التوعوية المعتمدة من الرئاسة، والتي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة"، بالإضافة إلى "التحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات".

أصبحت تقام الفعاليات والحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، دون تدخل رجال الهيئة الذين كانوا يعترضون على أغلب مايحدث في تلك الفعاليات والاحتفالات، من غناء وموسيقى، واختلاط بين الجنسين، عملهم أصبح يقتصر على رصد المخالفات والقيام بالتبليغ عنها.

هذا الرجل هداه الله معروف أنه موظف إداري سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة ، ليس من رجال الدين ولا أهل العلم المعتبرين حتى يفتي.

السؤال.

لماذا لايتم منعه من قبل جهة الاختصاص ومنع هذا العبث الذي يخالف فيه بين كل فينة وأخرى تعاليم الدين الواضحة. pic.twitter.com/6176pj3LpJ — عبدالاله المالكي . (@Abdulelah_ha) February 15, 2022

تنظيم الهيئة الجديد



في 11 أبريل 2016 وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم جديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحد من صلاحياتها التنفيذية. ومن أبرز ما ورد في هذا التنظيم هو منع رؤساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض، بحيث يصبح دور الهيئة هو الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط، وتقديم مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ما يظهر لها من مخالفات.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتطبق نظام الحسبة

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية سعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية ولم يطبق هذا النظام في العصر الحديث الا في السعودية وقد قامت داعش باستحداث مجموعة الحسبة ايضا

كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ "الشرطة الدينية". أو "رجال الهيئة" وأحيانا "الهيئة" فقط للاختصار. يبلغ عدد أفراد الهيئة في المملكة العربية السعودية حوالي 4000 رجل وأسست عام 1940.

ينصب عمل أعضاء الهيئة على القيام بدوريات في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للتأكد من تطبيق القواعد الإسلامية، وكذلك التأكد من الفصل التام بين الجنسين والدعوة إلى الصلاة ومراقبة إغلاق الأسواق الإجباري وقت الصلاة، كان يحق للهيئة القيام بإجراءات الضبط والتفتيش والإيقاف قبل إصلاحات 2016.

وهنالك توصية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى يطالبون من خلالها بضم ⁧هيئة الأمر بالمعروف⁩ والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجبًا على كل مسلم.