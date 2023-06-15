هل عاقب الله كنيسة سومرفيل لاقامتها حفلا للشواذ؟

انتشرت في وسائل الاعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي لشخصيات اسلامية من بينهم الاعلامي المصري في قناة الجزيرة احمد منصور صورا قديمة لـ صاعقة ضربت كنيسة سومرفيل ولاية ماساتشوستس الأمريكية قال ان الله عاقبها لاقامة حفلا للشواذ والمثليين، فيما كانت الانباء الحقيقية تتحدث عن ان الحريق وقع في الكنيسة يوم الخامس من الشهر الجاري

الاعلامي منصور قال في تعليقه على صفحته على تويتر "صور متداولة نشرتها محطة ABC الاخبارية الأمريكية لصاعقة نزلت من السماء فضربت كنيسة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية فأكلتها النيران بعد إقامتها حفلا للشواذ تحت عنوان "شهر الشواذ"

صور متداولة نشرتها محطة ABC الاخبارية الأمريكية لصاعقة نزلت من السماء فضربت كنيسة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية فأكلتها النيران بعد إقامتها حفلا للشواذ تحت عنوان "شهر الشواذ" pic.twitter.com/foZx6TjowB — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) June 15, 2023

متابعون ردو على الاعلامي منصور بان هذا الحريق لا علاقة له بالشواذ وان الحريق في كنيسة سومرفيل جاء بفعل الاهالي وتمت السيطرة عليه فورا، وطالبو منصور بتوخي الدقة، فيما قال معلق ان المكان الرئيس للاحتفال بالشواذ كان في البيت الابيض ويبدو انه تحت بركة الالهة ، وقال لا يصح وضع الكوارث في موضع عقوبات الهية

ولم ينكر نشطاء ان كنيسة “سبنسر” بولاية ماساتشوستس أقامت حفلا للمثليين والشواذ وقال اغلبية المعلقين ان سبب الحريق هو انحراف الكنيسة "عن مسارها ومخالفتها الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية" حيث اصبحت الكنيسة المذكورة تدعم الكنيسة الشذوذ حيث جعلتها جزء من الطقوس الدينية.

وفي الخامس من يونيو الجاري نشرت وكالات انباء عن حريق في كنيسة تاريخية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، عمرها 160 عامًا، نتيجة تعرضها لصاعقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى وتحولها إلى رماد واشارت الى انهيار برج الكنيسة المحترق المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حيث قالت قوات الاطفاء حينها النيران اشتعلت قرابة 20 دقيقة قبل أن يطفئها 32 من رجال الإطفاء.