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هل قرر ترامب الانسحاب من سوريا خلال مكالمته مع أردوغان؟

هل قرر ترامب الانسحاب من سوريا خلال مكالمته مع أردوغان؟
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