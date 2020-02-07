هل لجأ رئيس وزراء الصين إلى الله؟

كشفت تقارير اعلامية عن الفحوى الحقيقي لما بات يعرف بصلاة رئيس الوزراء الصيني في احد المساجد وذلك تحت عنوان انه لجا الى الله ليخلص بلاده من آفة الكورونا ، وقالت ان الصور والفيديو مزوران

وحسب وكالة انباء فرانس برس، فإن الفيديو يظهر في الحقيقة رئيس الوزراء الماليزي، السابق عبد الله أحمد بدوي، خلال أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد بكين خلال زيارة للصين عام 2004.

وقالت إن الفيديو حظي بأكثر من ثلاثة آلاف مشاركة عبر إحدى الصفحات على فيسبوك، إضافة إلى مئات المشاركات عبر صفحات أخرى منها باللغة الانكليزية.

وقال المنشور المرفق بالفيديو"أخیراً رئیس وزراء الصين يلجأ إلى الله.. والصلاة في مسجد المسلمين في الصين كي يحميهم من هذه الأزمة..".

وبلغت حصيلة الفيروس حتى تاريخ 7 فبراير 2020، وفق المصدر نفسه، 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة في الصين. ومعظم ضحايا الفيروس من قاطني مقاطعة هوباي وخصوصًا عاصمتها ووهان حيث ظهر في ديسمبر 2019.

وقال فريق تقصي صحّة الأخبار إنه تبين له بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أن من يظهر في الصورة هو رئيس الوزراء الماليزيّ السابق عبد الله أحمد بدوي خلال الصلاة في أحد مساجد بكين خلال زيارته الصين، في مايو من العام 2004.

وقد نشرت وكالة فرانس برس صورة لصلاة بدوي في المسجد الصينيّ، وجاء في النصّ المرافق لها "رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي مع الوزير محي الدين ياسين، ينضمون إلى أئمة مسجد نانشيابو في بكين يوم 28 مايو 2004 لأداء صلاة الجمعة..".