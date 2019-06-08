هل يتم اعدام "الطفل المعارض" في السعودية؟

في عام 2014 اعتقلت قوات الامن السعودية مرتجى القريريص الذي كان مسافرا مع اسرته الى البحرين وتقول السلطات ان المتهم (18 عاما اليوم) قاد تظاهرة على الدراجات للاطفال ضد النظام السعودي في العام 2011 اي عندما كان عمره 10 سنوات فقط وهو ما سيقوده الى حبل المشنقة وفق الانظمة والقوانين في البلاد

وتشير لائحة الاتهام إن أول "جريمة" ارتكبها مرتجى كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العوامية شرق السعودية، ذات الغالبية الشيعية، إبان انطلاق أحداث ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية متطرفة"، و "تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي الذي ألقى زجاجات حارقة على مركز الشرطة في العوامية، ارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011".

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن مرتجى القريريص، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.