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هل يجازف نتنياهو بإشعال الأوضاع بالأقصى قبل الانتخابات؟

هل يجازف نتنياهو بإشعال الأوضاع بالأقصى قبل الانتخابات؟
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