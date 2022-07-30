هل يستقيل البابا؟

اعلن بابا الفاتيكان فرنسيس إنه لا يستبعد الاستقالة، من منصب رئيس الكنيسة الكاثوليكية واكد ان “الباب مفتوح.إنه خيار عادي للغاية”.
البابا يمر بوضع صحي صعب
وقال البابا (85 عاماً) خلال رحلتة من كندا إنه “لا يفكر في الاستقالة الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يبدأ في ذلك بعد الغد”.
وتحدث البابا الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية عن وضع صحي صحب يلازمة وقال “في الأيام الستة الماضية، كان بالكاد يستطيع أن يخطو بضع خطوات ويجلس على كرسي متحرك معظم الوقت.
وأضاف “لا أعتقد أنه يمكنني أن استمر بنفس إيقاع السفر، كما كنت من قبل”.
ويعاني البابا من إصابة في الركبة”.
من هو البابا فرنسيس؟
- البابا فرنسيس واسمه الحقيقي "خورخي ماريو بيرجوليو"، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.
- انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة.
- يعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد وأمريكا الجنوبية والأرجنتين
- أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741).
- يحسب البابا على الجناح الإصلاحي، في الكنيسة
- شغل منصب رئيس أساقفة بيونس آيرس قبل انتخابه بابا، وكان يوحنا بولس الثاني قد منحه الرتبة الكاردينالية عام 2001.
- اختار البابا اسم فرنسيس تأسيًا بالقديس فرنسيس الأسيزي، أحد معلمي الكنيسة الجامعة، «والمدافع عن الفقراء، والبساطة، والسلام».
- يتقن البابا اللغات الإسبانية، واللاتينية والإيطالية، والألمانية، والفرنسية، والأوكرانية، بالإضافة إلى الإنكليزية.
- بحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.
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