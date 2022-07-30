هل يستقيل البابا؟

اعلن بابا الفاتيكان فرنسيس إنه لا يستبعد الاستقالة، من منصب رئيس الكنيسة الكاثوليكية واكد ان “الباب مفتوح.إنه خيار عادي للغاية”.

البابا يمر بوضع صحي صعب

وقال البابا (85 عاماً) خلال رحلتة من كندا إنه “لا يفكر في الاستقالة الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يبدأ في ذلك بعد الغد”.

وتحدث البابا الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية عن وضع صحي صحب يلازمة وقال “في الأيام الستة الماضية، كان بالكاد يستطيع أن يخطو بضع خطوات ويجلس على كرسي متحرك معظم الوقت.

وأضاف “لا أعتقد أنه يمكنني أن استمر بنفس إيقاع السفر، كما كنت من قبل”.

ويعاني البابا من إصابة في الركبة”.

من هو البابا فرنسيس؟