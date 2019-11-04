هل يلغي اردوغان زيارته الى البيت الابيض؟

توقّع مسؤولون أتراك أن يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة مقررة إلى واشنطن الأسبوع المقبل احتجاجا على تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار باعتبار قتل العثمانيين للأرمن قبل قرن مضى إبادة جماعية، والسعي كذلك لفرض عقوبات على تركيا.

وسبق لأردوغان أن علق على تصويت البرلمان الأميركي بالقول إنه يضع علامة استفهام على الزيارة المقررة في 13 أكتوبر، ونوّه مسؤول تركي بأن هذه التحركات تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين وتضع زيارة أردوغان على المحك.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترات متعاقبة منذ قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ روسية، الأمر الذي دفع واشنطن لإلغاء صفقة طائرات معها، كما فرض البيت الأبيض عقوبات لفترة قصيرة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا قبل أن يرفعها بموجب اتفاق لوقف القتال وإجلاء المقاتلين الأكراد من الحدود.