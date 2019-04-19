هل ينهي محمد بن سلمان القطيعة مع الاسد؟

بدأ مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف، محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بدمشق بعد ساعات من لقائه بولي العهد السعودي في الرياض، حيث اجرى محادثات سريعة توحي بقيادمه بوساطة بين المسؤولين

وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان المبعوث الروسي ناقش ملفا هاما في المرحلة الحالية هو اعادة الاعمار بالاضافة الى الدعم السعودي للمصالحة الداخلية السورية

وكما تناول المندوب الروسي في الرياض الموقف السعودي من المعارضة السورية التي تاخذ تمويلا من هذا البلد وتعمل وفق اوامرها مع اقتراب محادثات السلام في استانا في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري

وتفيد وسائل اعلامية رسمية ان الرئيس السوري لا يمانع في التعاون مع العربية السعودية التي دعمت المعارضة طوال سنوات الازمة خاصة في ملف اعادة الاعمار وهو على يقين بيدها الطولى في التحكم بملف المعارضة وتوجيهها

وفي بيان قال لافرنتييف،انه واثق "بنجاح محادثات أستانا وبتحقيق المزيد من النجاحات إن كان فيما يتعلق بدحر الإرهاب أو بالمسار السياسي واللجنة الدستورية أو معرفة مصير المفقودين أو اللاجئين بما يسهم في إنهاء الحرب في سوريا وعودة السوريين إلى مناطقهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون".