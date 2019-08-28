هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح فيها "مكتبا دبلوماسيا"

اعلنت حكومة هندوراس الثلاثاء، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة ان رئيسها خوان أورلاندو هيرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في المدينة.

وعلق رئيس هندوراس على هذه ىالخطوة قائلا: "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت سخط الفلسطينيين إثر نقلها في 14 مايو/أيار 2018 سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في قطيعة مع سياستها السابقة. واعتبرت العملية أنها تدخل في سياق الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه تل أبيب.

ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وبخلاف الولايات المتحدة، قررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

