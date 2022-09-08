هنغاريا: العقوبات على روسيا ستجبر اوربا على الركوع

اكد رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تضر موسكو لكنها انعكست على اوربا التي ستجبر في نهاية الامر للركوع على ركبتيها

وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية: "تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا حتى الآن، لكنها لم تنجح، وقد يتسبب التضخم ونقص الطاقة الناتج عن ذلك في ركوع أوروبا على ركبتيها".

وتابع أوربان القول: "حاليا هناك 11 ألف عقوبة تم فرضها ضد روسيا، لكن .. محاولات إضعاف الروس لم تنجح. على العكس من ذلك، فإن التضخم الحاد ونقص الطاقة الناجم عن العقوبات قد يجبر أوروبا على الركوع".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا منذ سنوات، انضمت اليها اوربا بعد الهجوم الروسي على اوكرانيا تسبب في حرمان القارة العجوز من مصادر الطاقة والكيران فوق الاراضي الروسية وتجميد حساباتها المالية

واُعلن عن عقوبات تستهدف الصادرات الروسية وهي على النحو التالي:

•يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيحظر كافة الواردات من النفط التي يتم استيرادها عبر البحر من روسيا بحلول نهاية 2022

•الولايات المتحدة تفرض حظراً على كافة الواردات من النفط والغاز الروسيين

•ستوقف المملكة المتحدة تدريجياً وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية 2022

كيف ردت روسيا؟

حظرت روسيا تصدير أكثر من 200 منتج حتى نهاية 2022، ومن بينها أجهزة الاتصالات واللوازم الطبية والسيارات والمنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية والخشب.

وتمنع روسيا دفعات الفائدة عن المستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية ويحظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين من خارج البلاد.

كما منعت المستثمرين الأجانب الذين يملكون أسهماً وسندات روسية بمليارات الدولارات من بيعها.

•جمّدت ألمانيا خططها لافتتاح خط أنابيب رئيسي للغاز من روسيا

•قال الاتحاد الأوروبي إنه سيوقف وارداته من الفحم الحجري الروسي بحلول أغسطس/ آب القادم