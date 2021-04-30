هنية غير مقتنع باسباب تأجيل الانتخابات

على الرغم من التصريحات النارية لحركة حماس وقادتها طوال الاسابيع الماضية بضرة التمسك بالقدس وربط نجاح الانتخابات في فلسطين باجرائها في المدينة المقدسة العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية فقد خرج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة، ليعلم رفضه تأجيل الانتخابات معبرا عن عدم قناعته باسباب هذه التاجيل والمتعلق بالقدس.
وأضاف هنية، أن قرار الرئيس محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات قد وضع الفلسطينيين في “نقطة فراغ كبيرة”.
وأوضح “كنا نأمل بأن تمضي عملية الانتخابات حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا”، مشددا على أن حماس كانت وما تزال “مع إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وتؤكد على وجوب إجراء الانتخابات في القدس”.
وأشار إلى أن حركته قدمت “مرونة عالية جدا وتحلت بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية في سبيل تحقيق الوحدة والمصالحة”، لافتا إلى تنازلها بالقبول بإجراء الانتخابات بشكل متتال وليس متزامن، وموافقتها على قانون التمثيل النسبي في الانتخابات رغم تعارضه مع اتفاق القاهرة عام 2011.
وواصل رئيس المكتب السياسي لحماس قائلًا “الخلاف مع الأخ أبو مازن هو رهن قرارنا الفلسطيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي أو أن نرضخ لإرادة المحتل”، معتبرا أنه في الوقت “متسع لإجراء الانتخابات في القدس، ولدينا شعب في القدس قادر على انتزاع هذا الحق”.
وشدد هنية “بالنسبة لنا لا شيء بدون القدس، ولا دولة فلسطينية بدون القدس، ولا معنى للتحرير بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا ووطنيًا وفكريًا”، مؤكدا على أن حماس “لا يمكن أن تضحى بالحقوق والقدس والثوابت الفلسطينية مقابل شيء اسمه الشرعية الدولية، ونحن نسير وفق متطلبات وثوابت شعبنا”.
وعلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 28 رمضان المبارك بالقول “أقول للاحتلال كفى لعبا بالنار، ولا يمكن أن نقبل بهذه العربدة”.
وأكد على أن المرابطين في القدس أعادوا القدس مجددا إلى واجهة الأحداث، وأعادوا القضية الفلسطينية إلى واقعها الحقيقي، وأكدوا بأن هذا الشعب لا يمكن أن يفرط بالقدس مهما كانت التضحيات.
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