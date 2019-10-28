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هنية: متمسكون بإجراء انتخابات شاملة “رئاسية وتشريعية ومجلس وطني”

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 02:48
هنية
هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن حركته متمسكة بإجراء انتخابات شاملة: رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني.

جاء هذا في مؤتمر صحافي، عقده في ختام لقاء جمعه مع حنّا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الذي يزور غزة، بحضور قادة الفصائل الفلسطينية.

وأضاف هنية: “نحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية”.

وأكمل: “جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة”. (الأناضول)


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