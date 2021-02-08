هنية: مستعدون لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بغزة لإنجاح الانتخابات

أبدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين، استعدادها لاتخاذ “كافة الإجراءات المطلوبة، واللازمة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية وصون الحريات في قطاع غزة”.

جاء ذلك في بيان أصدره إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قبيل انطلاق الحوار الوطني، بالقاهرة، الإثنين.

قال هنية في البيان “أهمية الحوار الوطني، تكمن في أنه يؤسس لاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج”.

وأضاف إن حماس منفتحة على “حوار شامل يُفضي إلى إنهاء الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني”.

وأشار هنية إلى أن حركته “تضع تصورا لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات، يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء”.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الاثنين “حوار وطني شامل” في القاهرة، يجمع الفصائل الفلسطينية، لبحث آلية إجراء الانتخابات والملفات المتعلّقة بها.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس محمود عباس.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة، و”فتح”، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع الشهر الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات. (الأناضول)