هنية: مستعدون للقاء عباس لمواجهة صفقة القرن

أعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أي مكان يريده لمواجهة صفقة القرن.

وأضاف هنية خلال كلمة له في مؤتمر وطني يحمل اسم “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، انه “اذا تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون، في غزة جاهزون، في القاهرة جاهزون في أي مكان جاهزون”.

وقال: “انه ليس لدى حماس أي فيتو على أي لقاء بأي شكل، بما يضمن توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن.”

ودعا هنية الى تشكيل حكومة وطنية سياسية بامتياز، تعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في المرحلة الأولى على ان تقوم بالتمهيد لانتخابات المجلس الوطني أينما أمكن .

واعتبر ان المهمة الثانية للحكومة المقترحة هي توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة .

وأعاد هنية التأكيد على رفض صفقة القرن بكل مكوناتها، ورفض الاعتراف بشرعية الاحتلال في القدس أو الضفة، مؤكدا ان حماس تسخر كل مكوناتها لمواجهة الصفقة.

وندد هنية بمحاولات التطبيع التي تجري عبر البوابة الرسمية بعد فشل إسرائيل باختراق المنطقة عبر البوابة الشعبية.

وشارك العشرات في المؤتمر الوطني بمدينة غزة بدعوة من حركة حماس .