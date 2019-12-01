هنية ونخالة في مصر قريبا

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية الأحد بأن من المقرر أن يغادر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قطاع غزة إلى القاهرة خلال أيام أو ساعات، في زيارة سيجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية ومصرية أن زيارة هنية للقاهرة تأتي في إطار جولة خارجية لعدد من الدول ستكون القاهرة أولها، وذلك لأول مرة منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس.

ووفقا للوكالة، فإن السلطات المصرية لم تسمح لهنية بالسفر خارج مصر منذ ثلاث سنوات، فيما سمحت لقيادات أخرى بالحركة بجولات خارج مصر، كان آخرها جولة أجراها وفد من حماس إلى تركيا ولبنان.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية.

ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.