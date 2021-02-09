هنية يؤكد لعباس الاستمرار بالحوار لإنجاح إجراء الانتخابات.. والجهاد تقرر المقاطعة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، الاستمرار في الحوار لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية، في وقت أكدت فيه حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس تلقى اتصالا هاتفيا من هنية أشاد فيه بنتائج حوارات القاهرة التي جرت بين الفصائل الفلسطينية على مدار يومين وانتهت باتفاق على آليات إجراء الانتخابات.

وبحسب الوكالة أكد هنية لعباس “موقف حماس بالاستمرار في الحوار وصولا لإنجاح إجراء عملية الانتخابات وإنهاء الانقسام” الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام .2007

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد في بيان أنها قررت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية كونها “مسقوفة باتفاقيات أوسلو (بين منظمة التحرير وإسرائيل الذي وقع عام 1993) الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة إن “المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات ل. لمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية إتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت الفصائل في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة الإلتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها. (د ب أ)