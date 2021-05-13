هنية يبحث مع رئيسي العراق وموريتانيا انتهاكات "إسرائيل"

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، الخميس، مع رئيسي العراق برهم صالح، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما هنية، مع صالح وولد الغزواني، وفق بيان حركة “حماس”، ووكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

واستعرض هنية للرئيس العراقي “الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة تهويدها وطرد سكانها، خاصة في حي الشيخ جراح، وعمليات الاقتحام المتكررة للمسجد الأقصى المبارك”.

كما أشار إلى “مجريات الأوضاع في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال، وتدمير المنازل والمراكز الحكومية”، مؤكدا أن “المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”، وفق بيان الحركة.

بدوره، أعلن ولد الغزواني، دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق حتى زوال الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد “ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وعودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”، داعيا المجتمع الدولي إلى “التحرك لوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني”.

كما أطلع هنية الرئيس الموريتاني على “آخر تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس الشريف وقطاع غزة”، وفق المصدر نفسه.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى

ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

ومنذ الاثنين، استشهد 103 فلسطينيين، بينهم 27 طفلا و11 سيدة، وأصيب 580 بجروح جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة. (الأناضول)