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هنية يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة المغربي القضية الفلسطينية

هنية يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة المغربي القضية الفلسطينية
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