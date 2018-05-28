هنية يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة المغربي القضية الفلسطينية

اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ناقش خلاله جملة من القضايا الفلسطينية.



وقال مكتب هنية في قطاع غزة، في بيان صحفي: "هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربي".



وبحسب البيان، استعرض الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.



وأعرب هنية "عن أمله في قيام المغرب بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية وملف القدس بدور بارز في التصدي لهذه الخطوات، التي تمس بعروبة وإسلامية المدينة المقدسة".



كما دعا القيادة المغربية "إلى تقديم مساعدة طبية عاجلة لجرحى مسيرات العودة، خاصة مع تعمد الاحتلال إيقاع الإصابات في أبناء الشعب الفلسطيني لثنيهم عن المشاركة في هذه الفعاليات".



وأشار إلى "ضرورة متابعة قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإيفاد لجنة تقصي حقائق في أحداث الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، إضافة إلى تطبيق قرار إنهاء الحصار الفوري عن غزة إلى جانب عدم تغيير الواقع في مدينة القدس المحتلة، معربا عن أمله في أن تتحول هذه القرارات إلى وقائع على الأرض".



وتبنى مجلس حقوق الإنسان، في 18 من أيار/ مايو الجاري، قرارا بشأن "إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة"، بموافقة 29 دولة، وامتناع 14 دولة عن التصويت، وعارضته دولتان فقط (الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا).



من جانبه، أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعلاقة بين المملكة المغربية والشعب الفلسطيني، مؤكدا "موقف المغرب من القدس ورفض الحصار".



وأكد العثماني أن موقف المغرب "موحدٌ ملكا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "سوف يتابع بجدية المطالب التي تقدم بها رئيس المكتب السياسي للحركة".