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هنية يشيد بالجهود التي أحبطت المشروع الأمريكي ضد حركته

هنية يشيد بالجهود التي أحبطت المشروع الأمريكي ضد حركته
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