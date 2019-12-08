هنية يصل تركيا في مستهل جولته الخارجية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، فجر الأحد، إلى تركيا، في مستهل زيارته الخارجية التي بدأها من مصر.

وقال مصدر في حماس، رفض الكشف عن هويته، إن هنية والوفد المرافق له من قطاع غزة، وصلوا مدينة اسطنبول التركية فجر الأحد، قادمين من مصر.

ومساء السبت، وصل طاقم مكتب هنية، إلى مدينة اسطنبول لإجراء الترتيبات الخاصة باستقباله.

وكان المصدر نفسه قد كشف أمس أن هنية سيبدأ جولة خارجية، تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة السلطات المصرية.

وأوضح المصدر أن هنية يعتزم زيارة عدة دول، إلى جانب تركيا، بينها ماليزيا وقطر، موضحا أنه سيتم إجراء ترتيبات لزيارة دول أخرى.

وتعتبر هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/ أيار 2017.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة مطار القاهرة الدولي، للسفر، لدول العالم الخارجي.

وسبق لهنية أن زار مصر، خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها بمسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

ووصل هنية، إلى القاهرة، الإثنين الماضي، عبر معبر رفح البري، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. (الأناضول)