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هنية يعرب عن أمله بوقف التدهور السريع في العلاقة مع فتح

هنية يعرب عن أمله بوقف التدهور السريع في العلاقة مع فتح
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