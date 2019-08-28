هنية يعلق على تفجيرات غزة: برهة من الوقت وستتضح الأمور

دعا إسماعيل هنية رئيس حركة المقومة الإسلامية حماس إلى عدم تناول الشائعات فيما يتعلق بالأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة غزة مساء الثلاثاء.

وقال هنية في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم". مؤكدا أن "الكلمة النهائية ستكون لأجهزة الأمن الحكومية التي نثق بقدرتها وقوة بصيرتها، ونحن على يقين بأن الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الاطراف ذات الصله بهذه التفجيرات".

وطمأن هنية أهالي غزة وقال: "برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية امام شعبنا".

وأكد هنية أن هذه الأحداث "لن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم". مشيرا إلى أن "غزة وأهلها أصحاب تجربة عريقة في استيعاب الحالة الطارئة وتثبيت قواعد السلوك الداخلي بجرأة وبلا تردد وبدون انفعال أيضا".

وختم هنية تصريحه بالقول: "إن هذا ليس أول حدث تعيشه غزة، ومطلوب أن نلتف خلف أجهزتنا الأمنية، وأن نساندها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط اللعين، كما أن ذلك يستدعي الالتزام بالمسؤولية الوطنية وأن نعتمد على ما يأتي من مصادر رسمية عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني فقط، ولنكن متأكدين وعلى يقين أن غزة فوق كل مؤامرة وأن ما لم يتحقق بالحروب والحصار لن يتحقق عبر هذه الجرائم المشبوهة بإذن الله".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة حالة، مساء الثلاثاء، الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب انفجارين غامضين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة.

وأوقعت الانفجارات 4 شهداء من عناصر الشرطة وعددا من الإصابات.