"هنية يقصف بيوتا بناها بنفسه في عسقلان"

إسماعيل هنية

بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مقابلة أجرتها مع مقاول بناء إسرائيلي، قال إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كان عاملا لديه في قطاع البناء قبل نحو 40 عاما.

ونقل موقع “i24 نيوز” العبري عن القناة، ان داني مخلوف من مدينة عسقلان، التي تعرضت مؤخرا للقصف بصواريخ أطلقت من قطاع غزة، أشاد بهنية قائلا إنه كان إنسانا رائعا وصادقا وذكيا.

وأضاف أن هنية عمل عنده نحو 9 سنوات، تعلم خلالها سرّ المهنة، وبنى معه بيوتا عديدة في مدينة عسقلان، حيث يسكن المقاول اليوم، حسب الموقع.

وتحت عنوان: “القصار الذي أصبح قائد حماس”، نقل التقرير التلفزيوني عن ابنة المقاول إن هنية كان يزور بيت العائلة يوميا ويتناول الطعام على مائدتها، ويشارك في مناسباتها، وحتى أن العائلة زارته في القطاع أكثر من مرة، حين كان الإسرائيليون يدخلون قطاع غزة بدون مصاعب.