هنية يلتحق بوفد فتح الى القاهرة لبحث ملف المصالحة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر اليوم الثلاثاء على رأس وفد من قيادات الحركة للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني الذي دعت اليه القاهرة

وقالت الحركة في بيان صحافي إن الزيارة تأتي «تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصةً في ظل معركة سيف القدس»، في إشارة إلى المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

الوفد يضم إلى جانب هنية، نائبه صالح العاروري وستة من أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وهذه أول مرة يزور فيها هنية مصر منذ نهاية عام 2019 عندما سمحت له بمغادرة قطاع غزة للإقامة في دولة قطر.

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية أمس تلقي دعوة مصرية لإجراء حوار وطني في العاصمة القاهرة لبحث آليات تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007.

وجاءت الدعوة المصرية في إطار جهود القاهرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب جولة التصعيد العسكري الشهر الماضي ودفع جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

استنكرت حركة حماس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واتهام الحركة بالانخراط في الإرهاب.



وقالت حماس في بيان إن بلينكن «أعطى بتصريحاته الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على شعبنا بالحديث عن حقه في الدفاع عن النفس».

وأضافت: «كنا نتطلع أن يوجه بلينكن رسائله في الاتجاه الصحيح، فيذكر العدو (إسرائيل) بصرامة ووضوح بواجباته في القانون الدولي، وضرورة احترام هذه الواجبات والالتزام بها، بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

الأصيلة».

وشددت حماس على أن «الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة سببها الأساس الاحتلال والحصار الإسرائيلي المدعوم أميركيا».

وختمت الحركة بيانها بالقول: «نؤكد للوزير بلينكن وإدارته، إذا كانوا جادين في تحقيق الاستقرار والرفاه في المنطقة؛ فعليهم احترام إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، والالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة إلى دياره التي هجر منها».