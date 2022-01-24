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هواة يسبحون في بحر غزة رغم برودة الطقس

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:01
هواة يسبحون في بحر غزة رغم برودة الطقس

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