هواوي استعدت مسبقا لاجراءات جوجل وهذا بديل الـ أندرويد

طمأنت شركة هواوي الصينية مستخدمي هواتفها الحاليين بانها مستمرة في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع، والامر يسري على الهواتف التي بيعت والتي ستباع مستقبلا "الموجودة حاليا في المخازن في جميع أنحاء العالم".

وانتبه المراقبون ان الشركة لم تقدم وعودا بشأن الاجهزة التي ستباع مستقبلا واشارت السركة في بيان "قدمت هواوي مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن كثب مع منصة مفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة".

وشدد بيان الشركة انها "ستواصل هواوي تقديم تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي، و Honor، والتي تغطي تلك التي تم بيعها، والتي ما تزال في المخازن على مستوى العالم".

وكانت شركة جوجل قد اعلنت ان مالكي هواتف هواوي سيحتفظون بوصولهم إلى متجر غوغل بلاي، وسيستمرون في القدرة على تحديث تطبيقاتهم

وكانت هواوي تحضر منذ سنوات لاحتمال فقدانها إمكانية الوصول إلى البرمجيات والخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية، على غرار غوغل ومايكروسوفت، وعملت على تطوير نظامها التشغيلي المحلي البديل لأندرويد، وقد يكون هذا هو ما تلمح إليه الشركة في الفقرة الأخيرة من بيانها، عندما ق الت إنها "ستواصل بناء نظام بيئي آمن ومستدام".