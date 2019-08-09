هواوي تعرض نظام تشغيل ينافس اندرويد

كشفت شركة هواوي الصينية 2019 النقاب عن نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفها الذكية والأجهزة الأخرى في الوقت الذي تهدد فيه القيود التجارية الأمريكية بمنع الشركة الصينية من الاستمرار في استخدام التقنيات الأمريكية مثل نظام التشغيل أندرويد.

ولقد قدم هذا النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم "هارمونيوس" المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). وقال "نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم" غير أن شركة هواوي لم تقدم سوى القليل من المعلومات حول البرنامج مما أثار تساؤلات حول مدى قدرتها على العثور على بديل لأندرويد بشكل سريع وفعال.

ووجدت هواوي، التي تعتبر ثاني مجموعة عملاقة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في أيار/مايو 2019 في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية. حيث أدرجت مجموعة هواوي الرائدة في شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5 جي) على قائمة ادارة ترامب السوداء للاشتباه بتسهيل عمليات تجسس للاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه بشدة.

ونددت الصين يوم الخميس 08 أغسطس –آ ب 2019 بالقيود الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 آب/أغسطس ، وفيما يتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري ، أعلنت هواوي أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأميركية العليا.

ويأتي نظام التشغيل الجديد في إطار محاولات هواوي تطوير تقنياتها الخاصة ابتداء من الرقائق إلى البرمجيات لتقليل اعتمادها على الشركات الأمريكية وسط حرب تجارية محتدمة بين واشنطن وبكين.

